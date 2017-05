Neil Gaimans punknostalgi till vita duken

Trots att filmen "How to talk to girls at parties" utgår från den där frustrerade känslan som alla ungdomsgenerationer känt inför hur osannolikt tråkig vuxenvärlden är så kan den vara en av de gladaste filmerna på årets festival i Cannes. En lite hysterisk historia om en 16-årig punkare i Croyden i södra London som blir kär i en tjej som visar sig vara en rymdvarelse. Regisserad av John Cameron Mitchell, mannen bakom filmer som "Hedwig and the angry inch" och "Shortbus", och med Elle Fanning och Nicole Kidman i stora roller.

Gaimans novell som ligger till grund för filmen är rätt kort, så för att ge manusförfattaren lite mer kött på benen berättade Neil Gaiman sina egna minnen för henne, om hur det var att vara en sextonårig punkare 1977. Från glädjen i att ha ett eget fanzine, till hur det var att smyga in och lyssna på när The Jam soundcheckade på en lokal pub.

– Nu finns det tidningar som heter Metro överallt, men jag tror att vi var först, säger Neil Gaiman om det fanzine han gjorde i tonåren.

Gaiman är mycket i ropet just nu, hans bok om asamytologin som kom i vintras har blivit en storsäljare, och en annan av hans böcker, "American Gods", en hyllad tv-serie. Men hans stora genombrottsverk, den tecknade serien "Sandman" som gavs ut mellan 1989 och 1996, har fortfarande inte blivit film. Trots att många försökt.

– Jag såg det första "Sandman"-manuset redan 1995, säger Neil Gaiman luttrat, som tror att problemet varit att grundmaterialet kanske varit lite för stort. Men han tror att framgångarna med "American Gods" kanske öppnar upp för att "Sandman" egentligen ska vara en tv-serie. Ett format där det snarare är en fördel än en svaghet att "Sandman" består av 80 berättelser.