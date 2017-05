När Sex Pistols besökte Kristinehamn

Den 19 juli kom Sex Pistols till Club Zebra i Kristinehamn – något som förändrade allt för Ulf Akermo, som då var 18 år.

– Det var trångt därinne. En liten, liten bar i princip och det visade sig att bandet skulle spela på golvet med ett rep framför sig. In kommer Steve Jones, Paul Cook och Sid Vicious. Och så kliver då Johnny Rotten in. Plötsligt hör man riffet från "Anarchy in the UK" gå igång. Riffet ligger och pumpar och det är två, tre meter mellan mig och bandet. Och jag blev fullkomligt vettskrämd. Alltså vettskrämd i en positiv bemärkelse: jag vaknade till, jag föddes i den stunden, säger Ulf och fortsätter:

– Jag var innan en blyg och försynt kille, men här inser jag att allting är möjligt. Kan de här galningarna göra det här, så kan jag jag göra vad jag vill med mitt liv.

Ulf Akermo berättar hur han och kompisarna hängde med Johnny Rotten och Sid Vicious efter konserten. Ulf frågade om deras musikaliska och politiska ambitioner. Men det var de inte särskilt intresserade av att prata om.

– De sade till mig: "Where is the beer and the birds?". De ville bara ha party och träffa folk.



Efter en halvtimme eller så fick Ulf Akermo åka hem med sina kompisar. Sex Pistols fortsatte nästa dag till Oslo på sin Skandinavien-turné.

Orsaken till turnén var att Sex Pistols precis blivit bannlysta i Storbritannien. De fick inte spela på brittisk mark eller i radio efter deras påhopp på kungahuset i den nyutkomna singeln "God Save the Queen".

Under turnén på skandinaviska diskotek och småklubbar nötte bandet in de låtar som sedan skulle komma ut i oktober samma år på deras enda studioalbum, "Never Mind the Bollocks (Here are the Sex Pistols)". Men turnén var en ren förlust, sade bandet till journalister, även om åtta svenska spelningar gav uppmärksamhet på olika sätt.

Det var inga stora summor de fick. På Club Zebra i Kristinehamn var gaget 6000 kronor. På ett turnéhotell hade de tidigare slagit sönder en tv och basisten Sid Vicious fick då betala med större delen av den kvällens gage. Till Kristinehamn hade de kommit mer än ett dygn innan konserten och störde idyllen.

De köpte korv som de åt mitt på huvudgatan, liggande på rygg. Trafiken stod stilla och arrangörerna blev uppringda av polisen som krävde ett stopp för vad man kallade "kravallerna" på Kungsgatan. Historierna återberättas i Bengt Löfgrens filmdokumentär "Club Zebra - The Movie" från 2014.

Ovanpå allt detta fick också Kristinehamnsposten larm om att bandet tagit sig in bakom diskarna på Apoteket och plockade ur hyllorna där.

Men Ulf Akermo ser framför allt Sex Pistols som startskottet för en proteströrelse, och de blev också banbrytare för den svenska punken.

– De betydde allt med attityden "gör det själv". Helt plötsligt var det okej för tjejer att spela. Jag minns band i hela landet som började spela och det var så självklart att alla fick vara med.

Ulf Akermo nämner band som Pink Champagne, Tant Strul och Usch.

– Det var ett oerhört banbrytande projekt Sex Pistols gav sig in i. Punken var ju inte bara en musikstil, det var mer en livsstil. Som sedan blev kommersialiserad, så klart, och det är ju alltid tråkigt.

Men Sex Pistols konsert på Club Zebra i Kristinehamn den 19 juli 1977 blev för Ulf Akermo ett avgörande ögonblick, och livet fick ny riktning.

– Det skedde när jag mötte Johnny Rottens blick. En instinktiv, djurisk kontakt med att allt är möjligt. Och den upplevelsen har följt mig ända till dags dato, 40 år senare.