Sydstatsrockaren Greg Allman död

Dödsfallet rapporteras av Billboard.



"Det är med djup sorg vi meddelar att Gregg Allman, en av grundarna av The Allman Brothers Band, har gått bort fridfullt i sitt hem i Savannah, Georgia", lyder ett uttalande på Allmans hemsida.



Allman hade omgetts av uppgifter om försämrad hälsa en längre tid. Efter att ha diagnostiserats med hepatit C 1999 genomgick han en levertransplantation för sju år sedan. I höstas ställde han in ett flertal spelningar på grund av allvarliga hälsoproblem.



I ett uttalande sade Allman då att han fick behandling av läkare, men gav inga ytterligare detaljer.



Gregg Allman och hans bror Duane Allman bildade rockbandet The Allman Brothers Band på 1960-talet. Gruppen skulle senare komma att bli en av de mest omtyckta i USA tack vare låtar som "Midnight rider" och "Melissa", och album som "Idlewild south" och "Eat a peach".



Duane Allman omkom i en motorcykelolycka 1971, samma år som Allman Brothers fick sitt stora genombrott med albumet "At Fillmore East".



The Allman Brothers Band valdes in i amerikanska Rock and Roll Hall of Fame 1995 och tilldelades en hedersgrammy för en livslång musikgärning 2012.