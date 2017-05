Den iranska filmen "Lerd", eller "A man of integrity", har utsetts till bästa film i sidokategorin "Un certain regard" på filmfestivalen i Cannes.

Filmen gjordes i hemlighet av regissören Mohammad Rasoulof och handlar om en man som vägrar muta sig ur en svår situation.

Kulturnytts Roger Wilson har sett Lynne Ramsays film ”You were never really here” som blivit en favorit i tävlingsserien.