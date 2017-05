Ariana Grandes stjärnspäckade välgörenhetskonsert

Konserten hålls mindre än två veckor efter att en självmordsbombare dödade 22 personer efter Grandes konsert i Manchester, skriver BBC.

Den kommer att äga rum på cricketarenan Old Trafford som rymmer 50 000 personer och sändas live på BBC i både tv och radio.



Andra som kommer att uppträda på konserten är bland andra Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher och Take That.

De som var på Ariana Grandes konsert den 22 maj, kommer att erbjudas gratisbiljetter. Besökarna ombeds att inte ha med sig väskor på evenemanget i helgen.

Pengarna som spelas in kommer att gå till Röda Korsets "We Love Manchester emergency fund".