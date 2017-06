Veckans ord: Dragg

Inom kulturjournalistiken diskuteras i stort sett dagligen risken att med ett alltför abstrakt och komplicerat språk utesluta läsaren eller lyssnaren från de resonemang som förs. Bara det faktum att man argumenterar kring något så utmanande som konstnärlig kvalitet kan vara nog för att den man riktar sig till ska resa ragg och sätta sig på tvären, och många gånger tar vår ängslighet över: vi får inte låta kultursnobbismens försmädliga retorik titta fram!

Det är väl inte mycket att säga om. Man kan nästan alltid tala om stora komplicerade sammanhang på ett ännu enklare sätt – om man bara försöker.

Men även andra områden inom journalistik provocerar. Hårt arbetande sportjournalister beskylls inte sällan för att bara rikta sig till de invigda, med sitt forcerade rabblande av de olika idrottsgrenarnas fackprosa.

Vi snackar förförståelse. Men kanske för att de flesta lagidrotter sällan vilar på ett renodlat klassperspektiv, väcker det språket inte lika rättmätig harm, om man kan uttrycka sig så.

Det finns väl dock ett undantag, en sista bastion av fikonspråk, ett avsiktligt internutbyte av fördolda termer, enbart avsedda att bjuda med armbågen och utesluta dilettanterna, det vill säga oss, resten av mänskligheten – landkrabborna. Jag talar alltså om det marina språket. Den omsorgsfullt utformade prosa som tycks ha skapats med det enda syftet att lägga sig i lönn, vid sidan av svenskans normala dynamik, ett hemligt sällskap av termer som endast kan tolkas av de invigda, och de är inte vilka som helst, utan sjöbussar som genom oräkneliga hårda år på durkar, däck och bord, i sin praktik, utan att fuska, genomlevt kampen mot havets vågor, den kamp som aldrig upphör att utmana mänskligheten.

Jag kan inte komma på ett språk som lämpar sig bättre att sätta nybörjare på plats än det marina. Ganska många av oss har naivt ovetande satt oss under befäl, av någon i och för sig välmenande styrman på någon medelstor segelbåt, och fått skriket åt sig "beslå! beslå!" utan att ha den minsta aning om att det är tränsling skepparn menar, det vill säga, att hålla ihop och fastgöra ett bärgat segel till bom, mast eller rå. Så självklart.

Den avgränsade miljön, varje farkost sitt eget universum, har dessutom skapat en drivhusmiljö för pennalism och invigningsceremonier som sätter Lundsberg, Chalmers och KTH på dagisnivå.

Jag hade en lumparkompis som varit på sjön och blivit kölhalad. Det var inte ett dugg kul, förstod jag. Inte heller att springa rå, vilket innebar att man hissades upp under storrån med en tyngd vid ena låret. Fästet lossades och förövaren försvann ned under vattenytan. Med hjälp av linan halades han sedan in.

Men å andra sidan: vill jag med detta angrepp avskaffa det rikhaltiga skafferiet av sjötermdelikatesser? Helt enkelt utarma språket? Göra det fattigare på lingvistisk färg och form?

Nja, så långt hade jag väl inte tänkt. Det är väl mest en fråga om ödmjukhet i användandet, om man nu väljer att förklara ordet dragg med: Ett slags lättankare med fyra flyn som är infällbara mot läggen för att underlätta stuvning. Vi fattar ju, men… ändå…