Samtida och sceniskt med Roger Waters

Titel: "Is this the life we really want?"

Artist: Roger Waters

Genre: Rock

Betyg: 3 av 5

Kulturredaktionens Kalle Kovács har hört "Is this the life we really want?"

Vad handlar Waters nya skiva om?

– Mycket politik. Och jag som älskar hans mystik och det lite oklara i hans texter känner mig stundtals lite skriven på nästan, albumet är lite för i nuet.

– Hans styrka är att illustrera musiken med miljöljud. Det blir verkligen så att man tas till scenerna, man är i den här berättelsen.

