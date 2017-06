Minnesväggen efter terrorattentatet flyttar in i Kulturhuset

Strax efter att polisens avspärrningar hade tagits bort började människor sätta upp post it-lappar och skriva på den skyddsvägg som täckte ett av skyltfönstren som krossades under terrorattentatet i Stockholm den 7 april. De flesta av lapparna består av kärleks- eller hoppingivande budskap eller korta minnesord över offren.

– Det som är väldigt intressant och väldigt berörande är den vikt som människor lägger vid att väggen verkligen skulle bevaras. Vi har fått väldigt många meddelande på sociala medier där folk skriver att de hoppas att någon tar hand om den och att det kanske är Stadsmuseet som borde göra det. Så att det finns ett starkt behov av att minnena bevaras verkar delas av många, säger Lotta Backlund som är stadsantikvarie och chef för Stadsmuseet i Stockholm.

Det är alltid så med saker som institutionaliseras att vi då skapar ett kulturarv av dem.

På fredagen flyttades minnesväggen till Kulturhuset Stadsteatern dit många under och efter själva terrorattentatet tog sin tillflykt. På Kulturhuset kommer den som vill under sommaren att kunna fortsätta att skriva på och bidra till väggen. Till hösten tar Stadsmuseet, vars uppgift är att samla in, dokumentera och spara berättelser och föremål som beskriver eller på andra sätt är betydelsefulla för Stockholm, över den.

Stadsantikvarien Lotta Backlund säger att väggens roll förändras i och med att den flyttas från gatan in på en kulturinstitution.

– Dels kan det ju bli så att man nu tillför nya meddelanden som på något sätt kommer att skilja sig från de som var spontana på platsen. Sedan är det alltid så med saker som på något sätt institutionaliseras att vi då skapar ett kulturarv av dem.

Att museum samlar in minnen och föremål från tragiska händelser är ingen ny företeelse. Efter diskoteksbranden i Göteborg 1998 fick Stadsmuseet där i uppdrag att samla in hälsningar, ljus och förkolnade möbler från platsen. En del av dessa saker har senare ställts ut i Göteborg i just den lokal där branden ägde rum.

Men exakt hur föremålen och berättelserna från terrorattentatet på Drottninggatan ska förvaltas är ännu för tidigt att säga.

– Jag tror att vi måste låta det ta lite tid. Väldigt ofta när ett museum samlar in saker så har man en tanke och en plan, man har på något sätt reflekterat innan. Men här samlar vi innan reflektionen har hunnit med riktigt, säger Lotta Backlund.