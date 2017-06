"Glädje och energi" när Ariana Grande återvände till Manchester

Många band och artister hade slutit upp för välgörenhetskonserten One Love Manchester vars intäkter gick till offren och deras anhöriga via Röda Korsets "We Love Manchester emergency fund", och det dagen efter att en ny attack hade ägt rum i London.

Tali da Silva, du såg konserten på tv igår kväll. Vilka artister var det som stod på scenen?

– Förutom Robbie Williams och Liam Gallagher och några andra ur det äldre gardet så var det framför allt unga popartister som Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus och Little Mix. Offren för attacken var ju Ariana Grande-fans som ofta är unga tjejer och därför kändes det fint och helt rätt att det var artister i Ariana Grandes anda som stod på scen i Manchester igår kväll.

På vilket sätt märktes det att det var en hyllningskonsert för att hedra offren i en terrorattack?



– Det var 50 000 personer i publiken och det blev en kväll som handlade om att inte låta terroristerna vinna utan om att trotsa sin eventuella rädsla och gå och se sina favoritband spela ändå, på en stor arena. Just att låta kärleken segra och att inte låta rädslan ta över var budskap som många av artisterna upprepade under kvällen. Många av dem var märkbart berörda och de hade också valt låtar som handlade om att vara starka tillsammans och att inte låta sig tystas.

Var det några tal eller låtar som stod ut eller som fastnade lite extra?



– Vid ett tillfälle berättade Ariana Grande om hennes möte med mamman till en flicka som dog under attacken, och mamman hade sagt att Grande inte skulle gråta, för det hade inte hennes dotter velat, och att dottern hade velat höra hitsen. Det ska då ha gjort att Ariana Grande ändrade om i repertoaren och gjorde plats för några av sina stora partyhits, och det var fint att det inte bara blev akustiska ballader utan vi fick se unga tjejer i publiken som satt på varandras axlar och dansade och skrek med i låtarna och hade roligt, att det blev en kväll av glädje och energi också, trots allt.

Mamman hade sagt att Grande inte skulle gråta, för det hade inte hennes dotter velat, dottern hade velat höra hitsen.

– Annars var det rörande och nästan lite symboliskt när en skolkör från en skola i Manchester fick sjunga en låt från scenen och en av flickorna i kören inte kunde låta bli att börja gråta när hon fick stå bredvid Ariana Grande och hålla henne i handen. Grande kramade henne länge och det syntes att det verkligen betydde något för tjejerna i publiken att deras idol hade kommit tillbaka till Manchester.