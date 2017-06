Filmregissör efterlyser samarbete

Allt fler manusförfattare lockas till tv-seriernas värld. Dramatikerförbundet har berättat att få frågor från deras medlemmar idag berör filmavtal.

På sociala medier har debatten fortsatt och i onsdags twittrade Peter Birro: "Manusförfattarna flyr filmen för tv. Orsak: SFI och producenter satsar för lite på författarna".

Men filmregissören Maria Eriksson tycker att man lägger fokus på fel sak i debatten.

– Dels är det jättebra att man höjer manusförfattarens status, men även att höja filmregissörernas status, för den har egentligen sjunkit om man jämför hur det var på 60- och 70-talet.

Det är synd att sätta regissörer och manusförfattare emot varandra.

Josefine Adolfsson är manusförfattare och skriver på WIFT:s (Women in film and television in Sweden) Facebooksida: "Svenska manusförfattare har så låg ställning i filmbranschen att man får bedriva någon typ av kamp för att ens bli inbjuden till sina egna prisutdelningar på såväl GIFF som Guldbaggegalan och ja, Tribeca, ja, man kanske inte ens vet om att man är med och tävlar (men får ett sms när man vinner). Det handlar om en djupt rotad kultur".

Maria Eriksson vill inte att debatten ska handla om vem som ska ha mest cred eller vem ger mest avtryck.

– Jag vill att man ska fokusera på att främja täta och nära samarbeten mellan regissörer och manusförfattare.

Om man vill höja kvaliteten på manus så tror hon att det är viktigt att ha regissören med tidigt.

– Kanske att manusförfattare och regissör ska samskriva oftare.