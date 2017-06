Grime4corbyn firar brittiska valet

– Det har varit lite sparsamt så här på morgonkvisten, möjligen till viss del beroende på att de är en timme efter oss i London, men det var en hel del twittrande under kvällen. Rapparen JME som i en film på Youtube diskuterar politik med Jeremy Corbyn, eller "JC my man" som han kallar honom, twittrade under gårdagen inteNsivt och uppmanade alla att gå och rösta. M.I.A var också väldigt aktiv i går med att uppmana alla att rösta, även hon en stark Corbynanhängare. Och idag på morgonen är det mycket "vad-var-det-vi-sa" under hashtaggen #grime4corbyn, vilket syftar på att unga i Storbritannien i allt mindre utsträckning har röstat i de senaste valen, och mycket av artisternas engagemang har just handlat om att få unga människor till valurnorna.

Tror du att artisternas stöd hade någon betydelse för valutgången?

– Det är väl tveksamt, möjligen som en extra pinne i Corbyns valbrasa, det är ju skönt att känna stöd från landets allra mest uppmärksammade artister. Men om musiker, konstnärer och författare skulle avgöra val så skulle hela västvärlden regeras av vänsterregeringar, för det är alltid de som har flest anhängare från kulturarbetare. Samtidigt ska man inte förringa vad de kan ha betytt i valkretsar där valdeltagandet från unga tidigare har varit svagt.