Ingen normkritisk tv-serie trots över 200 bidrag

Initiativet kom från organisationen Wift – Women in film and television – bland annat som en följd av Kulturnytts granskning av bristen på kvinnliga kreatörer i SVT:s dramaproduktion.

Vinnaren bland de över 200 bidragen blev journalisten och manusförfattaren Dragan Mitic med tv-serien "Efter blåljusen". Han fick 150 000 kronor för att utveckla idén. Men det blir ingen fortsättning på satsningen och SVT har inte gått vidare med vinnarbidraget.

– Nej, de gjorde inte det... Det är nog bäst att du pratar med SVT om vad som... Den bilden jag har fått är att det är en komplex organisation med många parametrar.

Över 200 bidrag kom in

Dragan Mitic valdes ut under filmfestivalen i Göteborg i början av 2016 som vinnare av tävlingen As it is. SVT och nätverket Wift, Women in film and television, hade efterlyst serier som skiljer sig från mängden och som ifrågasätter invanda mönster.

Över 200 förslag kom in. Vinnarbidraget blev ett kriminaldrama om en krigsfotograf och en internationell researcher, kvinna respektive man, som jobbar ihop.

Dragan Mitic igen:

– För mig handlar normbrytande om representation och vad vi ser i tv-serier och hur det reflekterar verkligheten. Man ska inte förhålla sig till klichéer från andra serier utan så långt det är möjligt ta dem åt sidan och gräva sig ner i verkligheten.

Men det blev inget samarbete med SVT, som efter tävlingen har släppt serien och lagt ner projektet. SVT Dramas nya chef sedan tre månader Anna Croneman säger till Kulturnytt att satsningen var på manusutveckling och att det därför inte fanns några löften om en färdig produktion.

"De kör business as usual"

Helen Granqvist är ordförande på Wift och den som initierade projektet. Enligt henne hade det krävts att något av bidragen hade ett av de etablerade produktionsbolag som SVT redan jobbar med i ryggen. Men där saknades intresse, säger Helen Granqvist.

– När vi ställer en fråga från sidan att nu vill vi se något normkritiskt tror jag inte att de nappar på det, de kör på business as usual.

Då kanske det var fel att gå ut med en allmän tävling när man egentligen ville ha de etablerade produktionsbolagens idéer?

– Ja, man skulle kunna säga att det är fel. Och jag kan känna att vi kanske lurade en massa människor som tänkte att äntligen ska vi bli sedda av dem som aldrig ser oss, för så upplever många SVT som struktur.

Mindre fokus på tittarsiffror

Manusförfattaren Dragan Mitic tycker att tävlingen var ett bra försök. Men han säger att så länge SVT fokuserar på att få höga tittarsiffror kommer man att försöka upprepa gamla succéer.

– Men kan vi inte prova nya berättarformer och kan vi inte göra något med en kvalitetsambition? Och kanske mindre blick mot att skapa nästa "Bron".