Bilders makt till släktmiddagens kakfat

Ja, men säg ett gräl som drar i gång av det där bakverket, till exempel; ni vet den gamla sega bollen av smör, socker, kakao, kaffe, rullat i kokos eller pärlsocker. En länge efterlängtad julafton med släkt från olika filterbubblor kan fortfarande balla ur helt framför ett kakfat med en sådan där liten rackare på.

"Se där, chokladbollar", säger kusin Svante och stirrar varnande på farbror Karl, medlem i Facebookgruppen "Ska vi förbjuda finska pinnar nu också?". En ung man, Svante, sedan länge färdig med frågan, sedan barnsben uppfostrad med att kalla kakaobaserade produkter för choklad, han tar lugnt upp sin bok om en queer analys av senmedeltidens europeiska kungahus. Men en sådan antydd bolldiskussion, en gammal vardagsrasistisk surdeg, som en kanske trott och drömt varit död och begraven sedan länge, får en storm av osorterade känslor av förlust att explodera inom farbror Karl.

Å andra sidan: Den så kallade pk-maffians argumentation kan hamna i motsvarande förlamning och förvirring. Sakna nyfikenhet på symbolers kraft och stereotypens idéhistoriska rötter.



För varifrån kom den, den goda trygga hemkänslan i en gammal rasistisk beteckning för en kladdig rund kaka? Det är nog just den frågan som kunskapsbanken Bilders makt ganska stillsamt vill svara på. Den vill vara den användbara släktingen, denna nu förstörda julafton, där precis alla behöver komma ihåg lite mera. Ett minne, ett alltialloverktyg för alla medborgare lite mittemellan de som är väldigt långt inne i diskussionen om välvilja runt rasifieringsbegrepp som ett uttryck för omvänd rasism och de vid bordet som tycker att en spade ska kallas en spade.

Går man då in på Bilders makt, medan farbror Karl och kusin Svante härjar, kan man kanske börja under rubriken "Avhumanisering genom förlöjligande" och via klick efter klick genom stereotyper av svarta i reklam och marknadsföring komma fram till rubriken "Att äta den andre".



Där dyker den ju upp, kroppen med alla sina gamla kopplingar till kakao.



Texten guidar sakligt genom reklambilder från tidigt 1900-tal för kolonialvaror där arbetaren inte bara skördar klasar med bananer utan plötsligt består av bananer. Ett bildkreativt sätt att understryka att "svarta" kroppar kan och får käkas upp, helt enkelt, var och när det passar.

I reklam för just kakaobaserade produkter berättas vidare att det finns en lång tradition där den "svarta" kroppen smälter samman med produkten, och fram glider ett par mäktiga brasilianska konfektreklamfoton från 2007, där en mager kvinna faktiskt är smältande choklad. Men bara halv. Någon måste ha slickat i sig nederdelen.

Mångkulturellt centrums projekt med sina pedagogiska texter och smart framgrävda bildskatt vill att släkten ska klicka, det är själva idén. Att till synes slumpmässigt visa hur de allra grövsta symboler och föreställningar om den andre hänger ihop, återskapas, upprepas...

Klickar man på "Objekt bland andra objekt" inne bland kakaoreferenserna hamnar man i "Det kommersiella utnyttjandet av samer och urfolk" och därifrån i "Vanliga antisemitiska bilder och föreställningar i samtiden". Så lindas myten om judars vana att äta små kristna barn upp under nästa klick, "Antsemitiska myter om ritualmord på andra". Därunder bor en ganska välkänd bildvärld av kroknästa män med giriga munnar och huggtänder som dricker blod som rinner i svarta strimmor från hakan, inte på något vis olikt den chokladsås som droppar från den brasilianska fotomodellens bortsmälta underkropp.



Så fungerar denna, vill jag säga, rika folkbildande digitala present, med sina sakliga pedagogiskt idéhistoriska textförklaringar. Och då hann jag inte ens fördjupa mig i sidorna om "Asiater som odjur, bläckfiskar och skadedjur", eller "Den västerländska fantasin om harem".

Så sammanfattningsvis, farbror Karl och kusin Svante: Du är vad du äter. En del av gamla, viktiga traditioner.

