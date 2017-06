Skarp, dubbel blick i Teju Coles essäer om konst och rasism

Titel: "Kända och underliga ting"

Originaltitel: Known and strange things

Författare: Teju Cole

Översättare: Erik MacQueen

Teju Cole är en äkta intellektuell som reser, läser, iakttar och skriver. Han beskriver möten med författare, han skriver om Tranströmer och Virginia Woolf, om Schweiz och Brasilien och Nigeria – förstås. Han är också fotograf och nästan halva boken ägnas betraktelser över fotokonsten och funderingar kring vad vår tids nya "sociala fotografi" – alla de bilder som vi tar med våra mobiler och som sprids via sociala medier – gör med vårt sätt att se.

Baldwin, hudfärg och den amerikanska rasismen återkommer i boken, med det perspektiv som är Coles – både inifrån och utifrån.

När jag intervjuade Teju Cole år 2014 hade han just skrivit en essä i The New Yorker där han, efter dödsskjutningen i Ferguson, på nytt läst författaren James Baldwins "A stranger in the village" från 1953. Vi pratade om den amerikanska rasismen – om hur den är dubbelt problematisk eftersom den både är så närvarande och samtidigt ständigt – ändå – är ifrågasatt:

– And so racism in the US becomes something that we always have to argue about from first principals – over and over again. And when you have something that is having such a role in the society and yet the fact of it is always being denied – then you have an even deeper problem.

"Kända och underliga ting" inleds just med essän om Baldwin – betitlad "Black body" – "Svart kropp" och både Baldwin, hudfärg och den amerikanska rasismen återkommer i boken, med det perspektiv som är Coles – både inifrån och utifrån. Och när han skriver om Barack Obama – då blir det därför riktigt intressant. Han befinner sig i Harlem på valnatten år 2008 och han beskriver hur det aldrig varit så många vita där och hur han själv, mitt i euforin som sprider sig när resultatet står klart, försöker förstå vad det handlar om. För Cole är Obama någon som görs svart för att det amerikanska folket behöver den första svarta presidenten, för att han behövs som nästa steg i deras historieskrivning, medan Cole däremot ser Obama som en "kenyansk-hawaiiansk-indonesisk-kansasiansk röra" och Obamas berättelse är den om immigration, flygresandets och utbytesstudenters tidevarv – fjärran landets svarta slavättlingar.

"Kända och underliga ting" publicerades innan Trump kom till makten, men Coles analys av honom skulle jag gärna läsa, just för Coles dubbla blick och för att han är en så skarp skribent som han är.