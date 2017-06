"Jack of Spades" för flyhänt för att vara kul

Titel: "Jack of Spades"

Författare: Joyce Carol Oates

Översättare: Kerstin Gustafsson

Joyce Carol Oates verkar den här gången ha roat sig med att skriva ett födelsedagskort till Stephen King som ju fyller sjuttio i år. 243 sidor långt. En blinkning, hyllning eller kanske en skrivövning i hans stil. Varför tror man det då?

Jo, allt börjar med att hennes karaktär, krimförfattaren Andrew J Rush, jämför sina försäljningssiffror och inkomster med Kings. De är lägre... Han skriver till honom, samt plockar upp den berömde skräckförfattarens ständiga tråd: lätt bitterhet över att aldrig recenseras på stora kultursidor.

Hur mycket har en storsäljande författare sugit ur sina medmänniskor?

Dessutom bygger romanen på ett av Kings favoritteman. Författaren som tas över, torteras av en av sina egna karaktärer. Eller av sitt eget namn. En kamp, det där mellan den skrivande personen och hens verksamhet, som berör framgångsskuld, att skriva folkligt och rakt istället för avancerat och svårt.

Skuld över att inte kunna hantera verkligheten, att leva inom sina historier samt mörka funderingar över begreppet stöld.

För hur mycket har en storsäljande författare sugit ur sina medmänniskor, sina idoler och fruar? Stuvat om och skrivit ner stöldgodset för att sedan ta emot allas kärlek som den stora kreatören.

Oates leker lättsamt med problemen när hennes mycket välanpassade författare Rush smutsiga undermedvetna börjar skriva under pseudonymen "Jack of Spades". Och anklagas av en GALEN KVINNA för att han och King och John Updike snott hennes alla hennes idéer, all hennes talang i åratal.

Och hon är mycket förbannad.

Det är en kvick, flyhänt och tydlig liten pik till bestsellerförfattarens ruelse över att vara en bluff, denna roman. Men också just lite väl tydlig. Flyhänt. Och liten.