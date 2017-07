Gotisk tonåring fyller 40

En månklar natt i början av mars 1977 sitter 18-åriga Kate Bush vid pianot. Hon har funderat ett tag på att skriva något inspirerat av den där boken hon lånat; Emily Brontës "Wuthering Heights", "Svindlande höjder".

Nu kommer inspirationen och på några timmar är låten klar.

Texten är strösslad med bokcitat. Kate Bush låter Catherine Earnshaw berätta om sina mardrömmar och be om att bli insläppt; "Heathcliff, it's me – Cathy..."

Debutsingeln "Wuthering Heights" blev en succé, men delade publiken. Vissa hade svårt för den teatraliska och fridansande Kate Bush, men hos andra slog den an en alldeles speciell känsla, och har fortsatt göra det hos nya lyssnare.

Och nämn en annan låt som har en egen dag. På flera platser runt om i världen samlas man i mitten av juli, för The Most Wuthering Heights Day. Iklädda röd klänning, mörk peruk och med förberedd koreografi, gör deltagarna sitt bästa att likna Kate Bush i musikvideon.

"Wuthering Heights" blev den allra första låten framförd och skriven av en kvinnlig artist att toppa Englandslistan när den släpptes i början av 1978.