Svenskt stjäl showen på stor spelmässa

Kalle Kovács, bland annat spelreporter på Sveriges Radio, kommenterar årets mässa.

Duger "spelvärldens Cannes" som beskrivning?

– Sett till betydelse och mässans fysiska storhet – absolut. Los Angeles badar i spel just nu och såväl teatrar och pubar som hotellrum och gator är mer eller mindre reklampelare för kommande spelåret. Och precis som med Cannes, åtminstone i år, är det svenskt i fokus nästan vart man än kollar.

Ja, redan förra året vid den här tidpunkten när vi pratade om E3 så minns jag att du pratade om hur många svenska utvecklare som visade storspel. Det är fortsatt så alltså?

– Ja, efter denna E3 är det svårt att hävda annat än att Sverige sakta men säkert börjar bli platsen där de flesta storspelen skapas och i år var det verkligen de spel som utvecklas här i Sverige som stal showen.

Berätta lite, vad är det för titlar som visats och som fångat ditt intresse extra mycket?

– "A Way Out" – Josef Fares gör spel tillsammans med brorsan Fares Fares. Unikt spel som är skapat för att upplevas tillsammans med en vän. Handlingen utspelar sig bild i bild och karaktärerna måste hjälpa varandra för att nå framgång.

– "Wolfenstein II" – uppföljaren till Uppsalastudion MachineGames hyllade "Wolfenstein". Hitler och nazisterna har vunnit kriget och den här gången utspelar sig spelet i USA. I den korta sekvensen som visades på mässan var där både nazister som köper milkshakes, KKK-medlemmar som vandrar fram genom gatorna och… ja, bara allmänt mycket kaos i en visuell konfetti.

– "Star Wars: Battlefront II" – utvecklas i Stockholm av DICE. Att det här är en hyllad kioskvältare är egentligen inget unikt eller nytt, men det jag reagerade på under Electronic Arts presskonferens där spelet visades var skådespelaren Janina Gavankar, känd från "True Blood", "Vampire Diaries" och "The L Word". Hon spelar huvudrollen i spelet och var också den som presenterade spelet. Och jag tyckte mig faktiskt bevittna övergången från att spelvärlden tjatar till sig skådespelare från filmvärlden till att skådespelare faktiskt söker sig till spel. Hon berättade om sin audition för det här som kändes som något extra. Det i skuggan av att många ur "Mad Men"-gänget nu finns i spel, Mads Mikkelsen hängivit sig till att spela en stor roll i spel, Peter Stormare likaså… ja, någonting har ju uppenbarligen hänt.

Vad är en mässa utan kontroverser? Har det funnits några spel som rört upp känslor?

– Ja, kanske inte så mycket som jag föreställde mig. Men det handlar nog mest om att utvecklarna inte riktigt vågade gå "all in" med sitt spel. Det handlar om en omtyckt spelserie som får en fortsättning – "Far Cry". Utvecklarna bakom spelet har gillat att provocera tidigare men då har de tagit sig an drogkarteller, märkliga typer i Himalayabergen och andra galna skurkar i tropiska miljöer. Nu omfamnar de Montana, och skurkarna här är en kristen kult. Utvecklarna har på förhand sagt att de vill berätta en stark berättelse som säkerligen kommer röra upp känslor. Och det tvekar jag inte på, men på E3 visade de mest kulregn över spektakulära vyer där både bilar, båtar och flygplan går i bitar. Men, det bubblar ju lite.

Personliga favoriten då på mässan?

– Det är så mycket att välja mellan! Men förutom att vi ska få se "Super Mario" i en helt ny tappning som både såg bättre ut och berörde mig långt mycket mer än jag kunnat föreställa mig så måste jag ändå välja ögonblicket då ett utvecklargäng gick upp på scenen för att äntligen utannonsera spelet som på ett eller annat sätt varit i utveckling i över nio år nu. Det handlar om "Beyond Good & Evil 2" som visades för ungefär tio år sedan på E3 och sedan dess varit ett stående skämt… Men "spelet som aldrig kommer att släppas" verkar nu snart bli verklighet. Och när utvecklarna stod där tårögda kände även tonåringen inom mig, som älskade "Beyond Good & Evil" en bubblande känsla inombords.