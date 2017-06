Otydligt och ensidigt om 2Pac i "All eyez on me"

Titel: "All eyez on me"

Regi: Benny Boom

I rollerna: Demetrius Shipp Jr, Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper

Genre: Biografisk film

Betyg: 2 av 5

Konflikten mellan östkust- och västkusthiphoppen är ett av populärkulturens mest omhuldade bråk. Den gav näring till en kreativ, bubblande hiphopscen, och eldades på av skivbolagsdirektörer som insåg det kommersiella värdet i en beef långt före Twitter.

Men den kulminerad också i två mytiska och hittills ouppklarade mord, det på rapparna Tupac Shakur, och kort därefter, Biggie Smalls. Biggie Smalls liv blev film i Notoriuos 2009, och nu är det dags för 2Pac.

Så här två decennier efter mordet är berättelsen om honom splittrad som en sönderskjuten bilruta:

Där finns New York-killen som ville bli skådis men som istället hamnade i Kalifornien och kom att spela den perfekta rollen som gansterrappare.

Där finns den politiskt engagerade sonen till en svart panter-aktivist som pratade om att förändra situationen för svarta, men som förvandlades till stereotypen av en ung gettokille.

Och där finns den blott 25-åriga artisten som låg etta på försäljningslistorna, men som idag är hågkommen för allt annat än sin musik.

Tre teman som var för sig skulle bli intressanta filmer. Men All eyez on me måste prompt traska runt i splittret så att bilden av 2Pac helt löses upp.

Och visst, vore det teamets tanke att dekonstruera den moderna rapikonen, lite som Todd Haynes gjorde med Bob Dylan i "I'm not there", hade jag varit den första att heja på. Men här finns inte de konstnärliga idéerna för att gestalta 2Pacs motsägelsefulla persona.

En konventionellt berättad, ofokuserad film som inte verkar ta sin huvudperson och hans kulturella avtryck på allvar.

Den enda konsekventa berättelsen som kan skönjas är den om en olycksdrabbad snubbe helt fri från skuld. Han satt i fängelse för sexuella övergrepp och var i bråk som orsakade ett barns död. Men allt var någon annans fel, verkar filmen vilja säga. Det är nästan så att manusförfattarna på vägen inser hur ensidig bilden är, och låter en journalist ställa de frågor som borde ha problematiserats i gestaltningen.

Det blir en konventionellt berättad, ofokuserad film som inte verkar ta sin huvudperson och hans kulturella avtryck på allvar. Inte alls lika levande som "Straight outta Compton", om föregångarna NWA, som kom 2015.

Men plus i kanten för huvudrollsinnehavaren Demetrius Shipp JR, som snabbt smälter ihop med sin rollfigur. Han och 2pac är värda en bättre film.