Kievs industrilandskap blir kulturzon med inspiration från England

Hela forna Sovjetunionen är fullt av nedlagda fabriker och övergivna industrilandskap. I Kiev pågår sedan ett par år tillbaka projektet Architecture Ukraine som är ett samarbete mellan arkitekter och konstnärer från flera länder med målet att hitta nya kreativa lösningar inom stadsplanering. I den senaste fasen i projektet är det idéer från städer som Newcastle och Manchester i norra England som ska vitalisera Kievs stadsbild.

Den ukrainska teatergruppen Teatr Dakh spelar en av sina mest framgångsrika uppsättningar, "Hundkojan", som i första akten utspelar sig i vad som tycks vara ett fängelse där publiken tittar in. Efter pausen är det publiken som får flytta in i fängelset medan delar av ensemblen spelar ovanpå buren. Det här är ett genrep inför ännu en utlandsturné för teatern där "Hundkojan" ska spelas i Tyskland.

Just den här föreställningen spelar Teatr Dakh i en gammal sidenfabrik i Kievs utkanter, Platforma. Det är ett område på 120 000 kvadratmeter med konstgallerier, kontorsytor och stora hallar för konserter och festivaler. Men Platforma är långt ifrån det enda projektet i den ukrainska huvudstaden där gamla industrilokaler förvandlats till kulturverkstäder, konsthallar och konsertlokaler.

Ett stenkast från Kievs absoluta centrum, i stadsdelen Podol – på ukrainska Podil – finns längs med floden Dnepr ett fabriksområde som håller på att bli en magnet för femmiljonerstadens unga kreativa klass. Här finns ett båtvarv som fortfarande är igång men som upplåtit sina gamla reparationsverkstäder till konsthallen Izolyatsia.

Inne i utställningshallen håller Paul Jones från Newcastle i norra England på att hänga en utställning som delvis handlar om hur kvarteren längs Dnepr i Kiev skulle kunna utvecklas på sikt. Paul Jones är professor i arkitektur på Northumbria University och han säger att inställningen till gamla industribyggnader i norra England har förändrats under de senaste decennierna.

– Vi har börjat se på en del av de gamla industrierna på samma sätt som vi ser på katedraler och slott, säger Paul Jones. De är en viktig del av kulturarvet i England och nu omvandlas de till kulturverksamheter, bostäder och till och med skolor.

Utställningen som Paul Jones och hans kollegor arbetat fram för konsthallen Izolyatsia i Kiev heter "Living by industry" och är en del av ett långsiktigt projekt som kallas Architecture Ukraine och som Izolyatsia startade för två år sedan. Projektet handlar inte bara om att ta till vara intressanta byggnader i det nedgångna industrilandskapet.

Paul Jones pekar på alla miljöproblem som rivningar också medför. Hur ska allt gammalt byggnadsmaterial tas om hand och hur påverkar rivningen marken fabrikerna står på? Han säger att i Storbritannien har det blivit mycket enklare att få bygglov om det handlar om renoveringar än om rivningar och nybyggen.

– Jag tycker att vi har ett moraliskt ansvar att behålla de här byggnaderna som våra mor- och farföräldrar arbetade i och hade omkring sig, säger Paul Jones.

Paul Jones vandrar runt i Izolyatsia i Kiev och visar planerna som hans fakultet tagit fram på hur industriområdet vi befinner oss i skulle kunna utvecklas. Han gav sina studenter i uppdrag att titta på planritningarna över kvarteren och de har nu skapat en ambitiös framtidsvision för inte bara konsthallen Izolyatsia utan för ett stort område längs floden med sikte på att bli en kulturzon för hela Kiev.

– Vi kan ha stora festivaler, en utomhusteater, musikscen, skapargatan och den kreativa byn.

Paul Jones visar hur hans arkitekturstudenter i Newcastle har arbetat fram olika lösningar för ett stort område runt Izolyatsia. Men också själva byggnaden skulle få en ny fasad designad av konstnärer och en helt ny infrastruktur inuti.

– Vi tror att Izolyatsia skulle kunna bli en världsberömd institution tack vare det de gör, säger Paul Jones som är imponerad av det hans studenter åstadkommit. Han brukar försöka låta utbildningen kretsa kring riktiga projekt som studenterna får möjlighet att utveckla under skyddade former. På så sätt kan de lära sig av sina misstag som under arbetet kan justeras av handledare. Samtidigt får de motivation av att arbeta med idéer som faktiskt kan bli verklighet.

I en annan del i stadsdelen Podol i Kiev avslutas helgmarknaden med ett dansparty utomhus. Just ikväll är det lite glest med festande ungdomar trots värmen. Podol har på bara några år blivit en samlande punkt för klubbar, gallerier och kulturverkstäder. Ett par kilometer från Izolyatsia ligger en mindre konsthall, Port Creative Hub, som öppnade 2015 i ett före detta hamnmagasin vid floden. Konsthallschefen Katya Taylor säger att de till och med har satt upp en karta vid infarten till hamnområdet där alla de olika kulturlokalerna är utmärkta.

– Vi förstod hur tätt det var mellan kulturevenemangen här i området så vi satte upp kartan för att underlätta för besökarna att hitta till allt, säger Katya Taylor.

Port Creative Hub arrangerar utställningar, föreläsningar, debattkvällar och andra evenemang och har till och med en ateljé där ukrainska konstnärer kan arbeta en månad i taget.

Konsthallens publik består till stora delar av unga människor som bor i Podol men också av de som arbetar i de kreativa verkstäderna i området. Katya Taylor säger att trots att Ukraina fortfarande har stora samhällsproblem efter revolutionen för tre år sedan så är kulturlivet ett av de områden där de positiva förändringarna märks tydligast.

– Det ukrainska kulturlivet upplever något av en renässans efter Euromajdan, säger Katya Taylor. Tidigare var det många unga ukrainska kulturarbetare som gick omkring med storslagna planer som aldrig förverkligades. De ville bygga ett samtidskonstmuseum eller något annat orealistiskt, säger Taylor.

– Men den tiden är förbi nu. Det är ingen som går och väntar på att saker ska hända. Vi gör det istället.

Medan Katya Taylor fortsätter utveckla Port Creative Hub i det gamla hamnmagasinet bygger Teatr Dakh vidare på samarbetet med den gamla sidenfabriken Platforma. 2016 flyttade teatern sin årliga jättekulturfestival Gogolfest till Platforma och säger att de ska vara kvar där över lång tid.

Och Paul Jones, arkitekturprofessorn från Newcastle på tillfälligt uppdrag i Kiev, bygger vidare på utställningen "Living by industry" i konsthallen Izolyatsia. Paul Jones säger att Ukraina kanske ligger 30 år efter utvecklingen i norra England när det gäller att ta hand om det gamla industrilandskapet och göra en levande miljö av det. Men det viktigaste är att det finns människor med idéer och med kraft att genomföra idéerna. Politikerna kommer aldrig att klara av det.

– Alla projekt vi har sett växa fram i England av det här slaget har initierats av konstnärer, formgivare eller musiker som har haft en stark drivkraft att skapa någonting, säger Paul Jones. Den stora faran är bara att politiker och kapital sedan vill vara med och kommer in och driver bort den anda som gjorde dem intresserade i första läget. Vi har sett det hända i delar av Manchester, säger Jones.

– Men vi har också sett en fantastisk utveckling där en stad som Newcastle gått från att vara en provinsiell till en europeisk stad och Manchester till att bli en av Europas mest spännande städer.

Turistindustrin har exploderat i Newcastle och dess omgivningar och Paul Jones är övertygad om att det beror på förmågan att förstå vad det går att göra med det gamla industrilandskapet istället för att radera ut det.