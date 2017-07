"The First Monday in May" – en filmisk modedokumentär

Modeskaparens Jean Paul Gaultiers favoritfilm alla kategorier är Wong Kar- wais "In the mood for love" från 2000, och just filmhistoriens betydelse för våra västerländska bilder av vad som är ett kinesiskt formspråk växlar enligt de Kinaexperter som intervjuas i filmen, mellan det fördomsfulla och stereotypa.

Det är bara en av de många intressanta frågor som kommer upp i skildringen av arbetet med modeutställningen "China: Through the Looking Glass" på Metropolitan Museum i New York.

"The First Monday in May" i regi av Andrew Rossi är ett absolut måste för alla som älskar att närstudera amerikanska Vogues onda chefredaktör Anna Wintour, en perfektionistisk, sträng och legendariskt spydig ledare. Något vi fått se i filmer som "Djävulen bär Prada" och dokumentären "The September Issue". Men filmen är också en dräktfest utan dess like, med mode- och museikonstens allra mest begåvade i fokus.

Modedokumentären "The First Monday in May" går att streama på SF Anytime eller att köpa på dvd. För uppdaterad info om övriga distributörer gå in på www.vodeville.se