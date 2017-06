Rättsprocessen är över för Kivik Art Center

Nu är en åtta år långa rättsprocessen äntligen över för Kivik Art Center. Det betyder att konstverken av internationellt kända konstnärer och arkitekter som idag visas i Kivik blir kvar: David Chipperfield & Antony Gormley, Petra Gipp & Kim Hedås, Snøhetta & Tom Sandberg, Matti Suuronen och Gert Wingårdh.

Sune Nordgren är projektledare för Kiviks Art Center och lättad över beslutet.

Under ett par år har vi samlat in pengar via så kallad crowdfundning och idag är det över 500 personer som köpt stenar till den här skulpturen.

Just nu bygger man vidare med det unika konstverket "Nine Towers" av Sol LeWitt (1928-2007). Det har inte tidigare funnits något utomhusverk av honom i Skandinavien, förrän nu, då man kan se "Nine Towers" växa fram på Kivik Art Centre i sommar. "Nine Towers" är en fem meter hög skulptur som består av nära 4 000 vita specialtillverkade cementblock.

Vad säger Ulf Lundell om det här?

– Det vet jag faktiskt inte och ska jag vara riktigt ärlig så bryr jag mig inte så mycket heller. Jag är väldigt glad att den här processen, som tagit så lång tid och tagit så mycket kraft, säkert från oss båda, är över.

I tio år har Kivik Art Center funnits och nu kan utvecklingen av platsen fortsätta säger Sune Nordgren till Kulturnytt.

– Det har varit ett väldigt långt uppehåll och det betyder ju att de sponsorer och välgörare som vi hade i starten blivit tveksamma genom åren och därmed lämnat oss. De försöker vi givetvis få tillbaka nu, säger han.