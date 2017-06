Där öppnar sig ditt förflutna

Mitt minne är som ett såll och det plågar mig. Men i sommar fortsätter jag med mitt läsprojekt; nästa del av Marcels Prousts "På spaning efter den tid som flytt". Nej, det är inte för att jag måste. Jag VILL läsa. För det som är bra i Prousts romansvit är toppklass. Nu tänkte jag inte tipsa om böckerna.

Jag vill uppmärksamma de ofrivilliga minnenas uppdykande. Du vet; minnet som plötsligt överfaller dig på en sommarstig, kanske just när doften av varm brännässla slår emot dig. Jag står där och är tolv år igen, helt oförberedd. Kanske lite rädd. Varför minns jag detta? I just det ögonblicket öppnar sig ditt förflutna för dig. Och det är som författaren Norman Manea en gång sade: även om du normalt har mycket dåligt minne och är ledsen för det, finns just då chansen att förstå något om dig själv.

Norman Manea: "Suddenly the taste of the past comes instantly to you. With a lot of memories of that time; very moving, very disturbing. And still essential in understanding the self".