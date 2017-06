Daniel Day-Lewis slutar med skådespeleriet

Den 60-årige brittiske skådespelaren lämnar nu vita duken efter fyra årtionden.

– Det här är ett personligt beslut och varken han eller hans representanter kommer kommentera saken vidare, uppger hans talesperson Leslee Dart.

Daniel Day-Lewis är den enda skådespelaren som har vunnit tre Oscars i kategorin bästa manliga huvudroll. Han fick dem för sina roller i filmerna "Min vänstra fot", "There will be blood" och senast i filmen "Lincoln".

Det är inte första gången som Daniel Day-Lewis drar sig bort från filmen. I slutet av 90-talet annonserade han att han skulle gå i "halv-pension" för att ägna sig åt snickeri och skomakeri. Han återkom till rampljuset fem år senare i filmen "Gangs of New York".

Daniel Day-Lewis sista framträdande på bioduken blir i filmen "Phantom Thread" som har premiär i slutet på året.