När konst och vetenskap överlappar

Adam Horowitz studerar metakognition vid MIT, Massachusetts Institute of Technology. Han har gjort studier som visar att människor som ägnar sig åt mindfulness kan skapa unika samarbeten mellan två av hjärnans nätverk som i vanliga fall är varandras motsats. I sin forskning inspireras han av performancekonstnärers arbete.

– Den kroppsliga intelligensen vet konstnärer mycket om, säger Adam Horowitz.

Hans intresse för att förstå det omedvetna har fått honom att arbeta i ett gränsland mellan konst och vetenskap. Förutom att i labbet studera hur hjärnans komplexa nätverk fungerar under meditation så har han tidigare jobbat med Marina Abramovic Institutet och nu leder han ett samarbete mellan MIT universitet och Boston museum of Fine Arts. Och så han gör han egna konstinspirerade experiment.



I ett av hans senaste programmerade han en robotarm med penna att rita ett porträtt av ett träd. Sedan monterade han fast armen under ett träd i skogen och bad olika människor att sitta helt stilla under trädet och hålla i ett papper som robotarmen ritade på.

Men eftersom människorna inte var helt stilla, även om de trodde det, så blev resultatet en rad bilder på träd som såg helt olika ut och inte alls liknade det förprogrammerade porträttet.

– Det här är inte ett vetenskapligt experiment, säger Adam Horowitz. Men kanske säger det något om våra omedvetna upplevelser, i alla fall av träd.

Och han tycker sig se en generell utveckling mot att de två disciplinerna konst och vetenskap håller på att överlappa varandra allt mer. Att så många forskare vid ett så erkänt universitet som MIT studerar meditation borde till exempel vara ett bevis på att det håller på att ske en förändring i vad som anses som oseriöst inom forskarvärlden, säger han.