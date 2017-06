Hyllade danska serieromaner om flykt och identitet

Nu kommer de två första albumen i den 32-årige tecknarens trilogi på svenska i översättning av Sandra Rath: "Desertör" och "Kackerlacka".

Ett ungdomsfoto av pappan i militäruniform var det enda fysiska objekt som Halfdan Pisket hade att hålla sig till när han började teckna albumet "Desertör". Allt annat fick han fantisera ihop utifrån pappans berättelser om barndomsbyn allra längst bort i Turkiets östliga delar, på gränsen till Armenien. Det är en våldsam tillvaro tecknad i svartvitt med skarpa kontraster där ansiktslösa gränssoldater terroriserar minoritetsgrupperna som bor i byarna.

Familjen i berättelsens centrum går långsamt under och i del 2, "Kackerlacka", beger sig huvudpersonen med falskt pass till Danmark för att hitta ett arbete. Halfdan Pisket säger att han hade bestämt redan från början vad vart och ett av de tre albumen skulle ha för grundberättelse.

Efter den första boken om att lämna sitt hemland, och den andra som handlar om att vara gästarbetare och bli kriminell, landade Pisket i den tredje delen där huvudpersonen tvingas acceptera att Danmark är det enda land han har kvar. Varje album handlar om olika former av flykt och Halfdan Pisket ville bygga ihop delarna till ett större porträtt.

Under flera år träffade han sin pappa några gånger i månaden för att höra alla detaljer om dennes liv. Men han kunde inte föra anteckningar under samtalen eller spela in dem för då skulle den före detta kriminelle pappan bara låsa sig och inte svara på några frågor.

Efter varje samtal gick Halfdan Pisket hem och skrev ned pappans berättelse och så kunde han senare komma tillbaka och fråga om han hade förstått enstaka detaljer rätt. Pisket hade sin examen från danska konstakademin och var verksam som konstnär men försörjde sig som skogshuggare. Ett flerårigt konstnärsstipendium gav honom chansen att genomföra projektet med serietrilogin och han satte upp ett strängt schema där varje album bara fick ta ett år att genomföra. Halfdan Pisket säger att han var tvungen att sikta högt så att det blev något annat än bara en hobby, en sista chans att göra tecknandet till ett yrke.

Från och med det andra albumet, "Kackerlacka", utspelar sig den expressionistiska serieberättelsen i stort sett helt i Danmark med undantag för hallucinatoriska återblickar på uppväxten i Turkiet. Halfdan Pisket beskriver hur pappan hamnar mitt emellan ett Turkiet där han inte har någonting kvar och ett danskt samhälle han har svårt att hitta vägar in i, åtminstone vägar som inte är kriminella.

Först efter att böckerna hade kommit ut och slagit stort i Danmark övertalade Pisket sin pappa att för första gången göra en resa till hemtrakterna i östra Turkiet. Det blev en lång och krånglig resa där de till slut hittade pappans barndomsby men där inga armenier eller andra kristna längre fanns kvar.

Men även om det var värre än de förväntat sig och även om de blev gripna av turkisk polis och utslängda ur byn så hände någonting fantastiskt. Av en händelse träffade de på avlägsna släktingar som tog hand om dem och som sammanförde Pisket och hans pappa med nära familjemedlemmar som spritts över landet men som pappan förlorat kontakten med.

All skam som fadern hade känt för sina misslyckanden i Danmark var som bortblåst för nu behövde han inte prata om dem. Han kunde prata om sonens framgångar med seriealbumen som bygger på pappans liv. För Halfdan Pisket var det den allra största känslan av framgång, att se hur pappan växte som människa.