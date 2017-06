Streamingsajten som säljer bättre när de erbjuder mindre

– Det finns bara 30 filmer. Varje dag lägger vi upp en ny film, och den som ligger uppe i 30 dagar försvinner. Så det är ett filmbibliotek som ständigt uppdateras och byts ut. Så fort vi bytte till den modellen började Mubi växa som plattform, säger Bobby Allen.

Utbudet på Mubio känns ungefär som ett cinematek på nätet, där man ibland satsar på teman, eller retrospektiv med enskilda regissörer. I våras visade man till exempel filmer av den filippinske regissören Lav Diaz. Och det begränsade visningsfönstret ger ett slags "eventifiering" av innehållet, som gjort för den som liksom aldrig kommer till skott när det gäller att se vissa filmer.

– Mubi blir en märklig hybrid mellan linjär tablå-tv och vod-upplevelsen när du kan se vad du vill, när du vill, säger Bobby Allen.

Just utvecklingen av nischkanaler är något som flera testar just nu, även om MUBI kanske är ensamma om just 30-dagarsregeln. Den stora film- och tv-producenten Lionsgate har till exempel i USA startat nya sajter på nätet och i appar för att nå ut med sina filmer till publik med specialsmak. Som Comicon HQ – där man visar science fiction, skräckfilm och kultfilm. Och Tribeca Shortlist – en kvalitets- och klassikerkanal där "48 timmar" med Eddie Murphy och Nick Nolte och "Utan ont uppsåt" med Paul Newman och Sally Field är de just nu mest populära filmerna.

Och här i Sverige finns det också försök med nischkanaler, som Gazenet för hbtq-filmer.

Många att konkurrera med för Mubi, alltså, och för att kunna få rättigheterna till helt nya filmer att visa på sin sajt har man nu gett sig in i den, för en filmsajt, lite ovanliga verksamheten med att sätta upp film på bio.

– Vi ville visa nya filmer exklusivt på Mubi. För att kunna göra det måste man ha alla rättigheterna för alla visningsfönster. Så vi började experimentera med att sätta upp film på bio.

Runt sex filmer om året ska man sätta upp på bio. Som till exempel finska "Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv" som man distribuerade på bio i USA och Storbritannien.

Men avgörande förändringar på marknaden för film och tv på nätet, säger Bobby Allen, de kommer att inträffa om och när någon av de stora internetjättarna bestämmer sig för att ge sig in i film- och tv-branschen på allvar. Om till exempel Google bestämmer sig för att bli ett Spotify för film, tror Bobby Allen.

Men, invänder jag, Apple har ju redan sagt att de ska börja med en egen produktion. Och Amazon har ju redan gjort flera tv-serier.

– Nej, säger Bobby Allen. Det är ju bara att de doppar en tå i vattnet. Jag menar en satsning som att Apple skulle köpa en filmstudio som Universal.