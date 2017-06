Från Colombia till Japan på Örebro OpenArt

Årets upplaga av Örebro OpenArt, den sjätte i ordningen, öppnade förra veckan, med förhoppningen att slå publiksiffran från förra gången.

– 2015 hade vi 180 000 besökare och enligt en beräkning på vad vi gav till näringslivet i Örebro var det 32,4 miljoner in, säger Nina Glimvall, verksamhetschef för kulturen i Örebro kommun, som är nöjd med den position som utställningen OpenArt gett stan bland kulturkonsumenter.

En pådrivande faktor kan nog vara den satsning som gjorts på att få hit några internationella storhejare. Förra året var kinesiske Ai Weiwei dragplåstret, och i år var det dags för några av Japans största namn. Men utställningens huvudcurator Lars Jonnson råkade få hit två fokusländer.

– Jag hade redan sagt ja till Japan när jag fick samtalet från Colombia. Då tänkte jag: jaha, Japan är sju timmar bort på morgonen och Colombia sju timmar bort på kvällen så jag sade spontant att "vi gör en triangel över jordklotet!".

Avståndet mellan dessa två fokusländer känns också i uttrycket, med japanska Kanae Ohgis tredimensionella smiley-figur "hello hello" som också fungerar som ett knallgult meditationsrum i parken utanför Länsmuseet, bara att ta av sig skorna och krypa in. Jämfört med de lite skrotigare uttrycken från de colombianska konstnärerna som gärna återanvänder avlagda prylar, som Adrianna Affortunnato som fyllt en box utanför Rådhuset med ammunition, det vill säga högar med avlagda porslinstallrikar.

– Jag tänker att objekten berättar en historia. Jag letar inte efter historierna, utan försöker skapa nya, säger hon.

Något som tycks ha hänt med örebroarna själva under de här OpenArt-åren är en större öppenhet för de ibland ganska krävande uttrycken, och besökaren Katarina Lundberg har inga problem att referera till sin egen verklighet genom Adrianna Affortunnatos tallrikshögar:

– Man ska blanda det gamla och det nya, jag har det likadant i min källare där jag sparat min mammas porslin. Så det är rätt tänkt, säger hon.

Och för Elin Persson som basar över utställningsteamet är det en sorts balansgång att gå när det gäller de konstnärliga uttrycken:

– För OpenArt handlar det om att bjuda in en publik som till största del är konstovan, men samtidigt kittla den vana publiken. Hur gör man det med samma toner och språk? Örebroarna som har blivit vana vid det här och längtar efter utställningen, har blivit tuffare och djärvare. Man vågar möta konsten på ett annat sätt i dag.

För det mest uppmärksammade verket står japanske Tadashi Kawamata, en veteran på biennaler och documentor, som fogat samman 6 000 avlagda stolar till en sorts ringmur mitt på Järntorget, där Nina Glimvall stått och tagit emot dem.

– Varje stol berättar en historia eftersom de kommer från alla som bor i Örebro. En del har tyckt att det varit som en soptipp men de har varit ganska få, i förhållande till alla andra, som kommer in och njuter av verket. Jag tycker att vi har fått en väldigt fin mötesplats som omgärdas av örebroarnas egna historier i form av stolar. Och när vi väl monterar ner verket går de stolar som tålt tidens tand till Stadsmissionen i första hand, säger hon.

Ja, hållbarhet, återanvändning och inte minst våra krympande naturresurser är ämnen som återkommer. Själv kommer jag ut som trädkramare.

Alla konstnärer kommer dock inte långväga ifrån. För ett av de högsta verken, "Mediaflöjel" vid Svartån, står hemmaduon Lina Sundin och Jens Erlandsson:

– Vi diskuterade media och informationsflöden och hur det skulle se ut i en form, säger Jens Erlandsson.

OpenArt i Örebro visas till den 10 september.