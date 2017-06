"It comes at night" – deprimerande postapokalyptisk skräck

Titel: "It comes at night"

Regissör: Trey Edward Shults

Manus: Trey Edward Shults

Skådespelare: Kelvin Harrison Jr, Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Christopher Abbot, Riley Keough m fl

Genre: Skräck

Betyg: 4 av 5

Mamma, pappa, morfar och tonårsbarn bor i en ensligt belägen stuga i skogen. Här har man på något mirakulöst sätt överlevt en mystisk pest som annars raderat ut det mesta av mänskligheten.

Men överlevnaden kräver disciplin. Man använder gasmasker när man riskerar att träffa på djur och människor, och stugans alla fönster och dörrar är tillbommade och låsta – oinbjudna besökare kan både komma med smitta eller vilja roffa åt sig det vatten och den mat som familjen samlat på sig. Så när man får oväntat besök ställs man inför ett tufft val: vågar man släppa in någon annan, vågar man lita på någon annan...

Det som skulle vara den säkra tillflyktsorten börjar mer och mer likna ett fängelse.

Man kan se "It comes at night" som ytterligare ett bidrag till en pågående bunkertrend på film. I filmer som "Take Shelter" och "10 Cloverfield Lane" handlar det om fysiska bunkrar. Behovet att bygga ointagliga hem finns också i zombieskildringar, som i tv-serien "The Walking Dead". Alla de här historierna förvandlas så småningom till ett slags påtvingade kammarspel, där klaustrofobin och paranoian snart blommar ut hos dem som tvingas att bo tätt på varandra. Och det som skulle vara den säkra tillflyktsorten börjar mer och mer likna ett fängelse. I "It comes at night" är det tonårskillen Travis som verkar klara det instängda livet sämst. Han drömmer makabra mardrömmar, fyllda av död och blod. Fast, visar det sig, drömmar som inte ligger så långt från verkligheten omkring honom.

Här befinner vi oss långt från popcornskräckisens estetik.

"It comes at night" är en liten indiefilm med konstnärliga ambitioner i en skräckfilmsgenre som domineras av effektivt berättade men lite själlösa historier. Här befinner vi oss långt från popcornskräckisens estetik. Det gör helt enkelt rätt ont att se "It comes at night". Ytterst handlar den ju om hur långt en människa är beredd att gå för att överleva efter en katastrof. Och om det egentligen är värt att överleva i en värld där det inte längre går att vara mänsklig.