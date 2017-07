Islamismens rekryteringsmusik

Carin Berg vid Göteborgs universitet har fått unik tillgång till ledare inom de islamistiska organisationerna Hamas och Hizbollah.

Hon har även intervjuat musiker som framför de religiösa hymnerna anashid och de anhängare som lyssnar på dem. Bland annat fungerar musiken stärkande och tröstande för de som ska ut i strid eller utföra dåd.

– Det var en person, en indirekt källa, som berättade om sin kompis som försökt utföra ett självmordsdåd. Han misslyckades och blev tillfångatagen, och sedan frisläppt, och kompisen frågade hur han kunde göra det. Då sa han att han lyssnat mycket på anashid för att fokusera och komma ihåg sitt mål.

Det är en källa som kan nå andra känslor än ett uppläst tal. När det tonsätts händer det något i människan.

En annan viktig funktion av anashid är gruppaspekten. I och med att Hamas och Hizbollah-anhängare inte får lyssna på någon annan musik suddar anashid ut gränsen mellan jaget och organisationen.

– Man är Hamas och Hizbollah, man kan inte gå in och ur sin roll. Man lyssnar på samma musik i den privata sfären som i den organisatoriska.

Carin Berg säger att musiken är ett mer effektivt politiskt redskap än skriven text eller upplästa tal.

Det har varit en del rapportering om anashid i samband med IS-rekrytering, att den ligger på deras Youtube-videor. Använder Hizbollah och Hamas anashid för att rekrytera folk utifrån?

– Absolut, det gör de, det är ett jättestort rekryteringsredskap de använder.

Avhandlingen The soundtrack of politics a case study of anashid in Hamas and Hizbullah läggs fram vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.