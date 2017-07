Tv-serien som ett ljuvligt blandband

Komikern Aziz Ansaris tv-serie "Master of None" handlar om den halvlyckade skådisen Dev som letar efter sig själv, både i New Yorks oändliga dejtingvärld och i relation till sina indiska föräldrar.

Men den andra säsongen, som släpptes i maj, börjar inte i New York utan i Modena, Italien, dit den mattokige Dev åkt för att lära sig göra pasta. Första avsnittet är en ljuvlig pastisch på Vittorio De Sicas film "Cykeltjuven" från 1948, självklart i svartvitt.

Att den här feelgoodserien känns lika delikat som mjukglass på stranden beror till stor del på musiken, som tillåts spela ovanligt stor roll, både för att förstärka känslor och som en del i handlingen. Ett blandband av filmmusik, MTV-nostalgi, och så klart italiensk disco.