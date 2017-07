Hollywoods döda blondiner

Charlize Theron i isblont hår fäktar vilt omkring sig i trailern till actionfilmen "Atomic Blonde", en av sommarens Hollywoodpremiärer.

Och jag tänker på hur de har alltid funnits, Hollywoods blondiner, enligt myten vilda men aldrig omöjliga att tämja. Hur de ändå har tagit för sig. Skrattat högt. Brunnit. Och falnat, inte sällan för att elden trampats ut av en välpolerad mansklack.

I podden "You must remember this" riktar Karina Longworth strålkastarljuset mot Hollywoods hemligheter och glömda historier. Hon har avhandlat Disney och Mansonfamiljen och, under våren, "the dead blondes". De döda blondinerna. Marilyn Monroe, förstås, men också de som faktiskt riskerat att försvinna: Barbara Loden. Thelma Todd. Och Veronica Lake, som liksom de andra togs emot av filmfabrikens glittrande famn, för att snart därefter åldras, bortglömd, på en ruffig bar någonstans.

Karina Longworth gör något viktigt när hon lyfter fram de döda blonda skådespelerskorna. Hon korrigerar historien. Hon får de romantiska molnen att skingras.