Från tvillingnamn till dj-battle – värdet av att lägga vantarna på varumärken

– Personligen tror jag att den sociala medier-boom som vi har sett under flera år nu har gjort att man mer eller mindre är sitt eget varumärke hela tiden i det offentliga, och om man då väljer att registrera det får man ju ensamrätt på det kommersiellt, säger Johan Nordlund, jurist på Patent- och registreringsverket (PRV).

Tanken är att namnen på Beyoncé och Jay-Z:s tvillingar Rumi och Sir Carter, av vilka Rumi sägs vara döpt efter den persiske 1200-talspoeten Jalal ad-Din Rumi, ska varumärkesskyddas för varor som parfym, smink, vagnar – och nyckelringar.

Och precis som när paret ansökte om att registrera sitt första barn Blue Ivys namn, något som stötte på patrull av en bröllopsfirma i Boston, menar kritikerna nu att artistparets syfte är att tjäna pengar. Beyoncé och Jay-Z menar å sin sida att de vill hindra andra från att tjäna pengar på barnens namn.

När Estelle föddes i svenska kungafamiljen fick PRV en hel mängd ansökningar om det namnet.

Och enligt Johan Nordlund är varumärkesskyddet här framför allt ett skydd.

– När en person föds in i kändisskap leder det ofta till att andra vill utnyttja namnet. När Estelle föddes i svenska kungafamiljen fick PRV en hel mängd ansökningar om det namnet, för alla möjliga varor och tjänster, för att det var i ropet helt enkelt.

Men vad är okej och inte?

2007 lyckades Paris Hilton faktiskt skydda uttrycket "That's hot" i vissa kommersiella sammanhang. Och svenske Per Holknekt varumärkesregistrerade nyligen ordet "covfefe", trots att det har sitt ursprung i en tweet av president Trump. Sämre gick det för just Trump när han försökte skydda frasen "You're fired", flitigt använd i realityserien "The Apprentice".

Tilltaget väcker inte sällan protester. Varje år anordnar tidningen Dagens Media ett så kallat dj-battle under Almedalsveckan, och nu har de varumärkesskyddad konceptet i vissa eventsammanhang. "Dumrasism", kontrar Andres Lokko i en krönika i Svenska Dagbladet, och påpekar att dj-battles i åratal har varit en "viktig, innovativ och patenterad beståndsdel av – ursprungligen – svart kultur".

Men, påpekar Johan Nordlund, det handlar alltid om vilka varor och tjänster man väljer att registrera sitt varumärke för.

– Om någon hade ansökt om dj-battle för musikframträdanden hade man haft en helt annan situation. Till exempel kan man inte registrera kaffe för kaffe eller hårdrock för en musikfestival, däremot kan man registrera Kaffe för jeans, alltså om man tillverkar jeans och vill döpa dem till Kaffe.