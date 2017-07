Film om Utøya förargar överlevande

Erik Poppe regisserar en spelfilm som handlar om de unga offren, för regissören anser att terroristen Breivik redan har fått väl mycket uppmärksamhet.

– Ungdomarna har ju knappt varit synliga så för mig handlar det om inte om att tiga ihjäl Breivik, men jag tycker att han fått tillräckligt med fokus, jag vill skildra de unga, som bör få fokus, säger Erik Poppe.

Under stort hemlighetsmakeri ska filmen spelas in nu i september på en plats som regissören säger liknar Utøya. Filmen börjar tolv minuter före första skottet och ska sedan i realtid skildra några fiktiva rollfigurers upplevelser under de 72 minuter som terrordådet pågick.

Kent Rune Pedersen var en av dem som överlevde terrorattacken 2011 och han har reagerat starkt på Poppes planer. Han menar att filmen bara dramatiserar det avskyvärda utan att problematisera de högerextrema aspekterna av dådet.

– Det som gör att jag får hjärtklappning av Poppe är att man inte ska prata om det som skedde utan bara dramatisera och det blir för mig kommersiell underhållning av blod och elände, det reagerade jag starkt på, säger Kent Rune Pedersen.

Erik Poppe medger att det kommer vara en del blod och död i filmen, men påståendet om kommersiell dramaunderhållning är direkt felaktigt, säger han.

– Det är ingen dramaunderhållningsfilm, den har inte gjorts på kommersiella grunder. Det är ett projekt vi gör som konstnärer för att försöka tolka och förstå det som hände den 22 juli.

Tidigast nästa år lär Poppe bli klar med sin film. Totalt finns planer på minst tre filmer och en tv-serie som från olika perspektiv tar utgångspunkt i terrordådet i Norge 2011.