Mörkt och personligt när aporna tar över

Titel: "Apornas planet: Striden"

Originaltitel: "War of the Planet of the Apes"

Regissör: Matt Reeves

Manus: Matt Reeves och Mark Bomback

Skådespelare: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller m fl

Betyg: 4 av 5

En av de främsta behållningarna med 10-talets "Apornas planet"-serie är dess förmåga att röra sig mellan genrer och stämningar utan att det som håller berättelsen samman går om intet, från spänd, medicinsk thriller i del ett till postapokalyptisk action i del två.

I del tre, "Apornas planet: Striden", tar serien ett steg mot det mörka dramat. Där den förra filmen följde slitna men drivna överlevare i ett nästintill igenvuxet San Francisco, är referenserna till vad som en gång var nu ur fokus. Skogen har tätnat, människorna har blivit biroller och istället är det aporna som försöker navigera genom den nya världen, ledda av Caesar, en av seriens få återkommande rollfigurer och fortsatt imponerande väl spelad av Andy Serkis.

De människor som hållit ut trots virus och konflikter är nästan orealistiskt avskalade och avhumaniserade, antingen på grund av aktiva val, som Woody Harrelsons tyranniska men livrädda befälhavare, eller naturens gång. De tar aporna till fånga, men lever med vetskapen om att slutet kanske kommit och gått.

Den strid som filmens titel syftar på är med andra ord inte en kanske förväntad bombastisk slutstrid mellan apor och människor, med vinnare och förlorare, erövrare och erövrade. Här finns inga sådana, men det är ingen besvikelse. Striden är snarare en inre strid, där Caesar, efter att ha förlorat de som stod honom närmast, måste slåss med det personliga hämndbegär som riskerar att äventyra flockens överlevnad. Storslagna specialeffekter kommer till sin rätt även utan krigsscener och vi möts oftare av tystnad än av smattrande eldregn; aporna planerar sin flykt utan ord, de rör sig ljudlöst som svarta tilltufsade prickar över snödrivorna och det blir stundvis mer långdraget än i någon av de tidigare filmerna, mörkare och mer klaustrofobiskt, med undantag för comic relief-inslaget Bad Ape, eller Steve Zahn som CGI-apa. Samtidigt skapar det där långsamma och ordlösa en effekt som känns ganska befriande i raden av actionmättade blockbusters.

"Apornas planet: Striden" fungerar som serieavslutning – men knappt. Om Matt Reeves vill sätta regissörständerna i den omtalade fjärde filmen tänker jag inte säga emot.