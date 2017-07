"Gangnam Style" inte längre den mest visade Youtube-videon

"Gangnam Style" lades upp på Youtube för fem år sedan och blev snart så populär att sidan tvingades skriva om sin kod när videon nådde det maximala antalet visningar.

Men nu har musikvideon till balladen "See you again" nått 2 895 373 709 visningar, vilket slår Psys 2 894 426 475.

"See you again" skrevs för filmen "Fast & Furious 7" som hade premiär 2015 och är enligt BBC en av de mest efterfrågade låtarna på begravningar i Storbritannien.

Men låtens tid på Youtube-tronen kan komma att bli kortlivad, med tanke på att Luis Fonsis sommarhit "Despacito" har fått 2,5 miljarder visningar – på bara sex månader.