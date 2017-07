Det offentliga utrymmet i centrum på Marabouparken

Få frågor skapar så stor debatt som de om offentliga platser och deras utformning. På Marabouparken i Sundbyberg i Stockholm pågår just nu utställningen "Starting from the self" där verk av sex konstnärer som alla sysslar eller har sysslat med frågor som rör offentliga platser ställs ut tillsammans.

Jenny Richards är en av utställningens curatorer, och säger att det finns ett uppenbart svar på varför stadsplanering och det offentliga utrymmet intresserar konstnärer från olika världsdelar och generationer.

– Det offentliga utrymmet – det är ju där vi lever våra liv. Och där borde vi, allihopa, ha en röst och bli sedda – och dessutom kunna uttrycka våra åsikter. Dessvärre är det inte alltid så, säger Jenny Richards.

I utställningen "Starting from the self" har curatorerna Jenny Richards och Bettina Pehrsson samlat verk av sex olika konstnärer. Här finns verk av den sydafrikanska konstnärer Billie Zangewa, vars sidenväver porträtterar kvinnor både i den offentliga utomhusmiljön och i hemmet – ensamma, upptagna med sig själva och sitt eget.

Här finns Lubaina Himids guidebok över London och Paris, som ifrågasätter den kanoniserade och turistifierade bilden av vad som egentligen utgör landmärken i stadsbilden.

Och i konstnärskollektivet Hackney Flashers diabildsverk "Who's holding the baby" från 1978, ifrågasätts den sedvanliga berättelsens om arbetslivet och fackliga strider genom att peka på dubbelarbetande kvinnor och deras verklighet, i skarp kontrast till reklamens löften om avslappnande, saliggörande badsalt.

– På det viset måste också den privata sfären diskuteras och i någon mening bli politisk, säger Jenny Richards.

Utställningen rymmer inte bara internationella konstnärer. För i "Starting from the self" samsas bilderna från Johannesburg, Paris, London och Liverpool med Helga Henschens affischer från 60- och 70-talet.

Dessutom rullar Lilian Domecs illustrerade film "Höghuset" på en tv-skärm, och placerar arkitekturen och stadsplaneringen i centrum av en politisk idé om samhällets organisering.

Frågan om det offentliga utrymmet är central för alla konstnärer som är representerade. Men de tillhör olika generationer, och kommer från olika delar av världen.

Skillnaden mellan Billie Zangwas avbildade kvinnor, som tycks ha hittat en stund att vara sig själva – för sig själva – står i kontrast till Helga Henschens affischer med slagord som uppmanar betraktaren att ta ställning och gå till handling.

Men skillnaden visar också på flera olika sätt att fundera över frågan om det offentliga utrymmet. Och därför finns det, säger Jenny Richards, en poäng i att samla de olika konstnärerna i ett och samma rum.

– Det är viktigt att sammanföra dem. Det är viktigt att fundera över vad vi kan lära av dem.