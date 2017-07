Regissören George A Romero död

Filmen från 1968 drog igång den långlivade zombiegenren. Den svartvita filmen spelades in med liten budget, men blev en succé.

Kultfilmen var först ut i en serie stilbildande zombiefilmer av den amerikanske regissören, som också ligger bakom "Dawn of the dead", "Day of the dead" och "Land of the dead".



Filmkritikern Scott Weinberg twittrar att "George Romero förtjänade att få fem procent av intäkterna av alla zombiefilmer gjorda efter 1968. Men det fick han inte".



Författaren Stephen King twittrar om sin gode vän:



"George, det kommer aldrig att finnas någon som du".