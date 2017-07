Skådespelaren Martin Landau har avlidit

Landau var på 1960-talet en av stjärnorna i den amerikanska serien "På farligt uppdrag" och "Månbas Alpha" som båda visades i flera omgångar på tv i Sverige.

Martin Landau fick 1994 motta en Oscar, filmvärldens finaste pris, för bästa manliga biroll i filmen "Ed Wood".

Han fortsatte spela in tv och film långt in på 2010-talet, senast med en huvudroll i komedin "The last poker game" som hade premiär i våras.

Martin Landau blev 89 år.