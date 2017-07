Lana Del Rey har vänt blicken mot världen

Titel: "Lust for life"

Artist: Lana Del Rey

Betyg: 4 av 5

Lana Del Rey har alltid fungerat som en USA:s skrattspegel. Hon har lekt den amerikanska drömmens trofé i ett hemland vars mörker fått skymta bakom pastell, pop och pastisch.



Från "Born to die" till "High by the beach": Jag har alltid uppskattat Lana Del Reys nihilism, det är något som har lockat med hur hon målar upp en skruvad värld och sedan ger efter för den; väljer dimmor och destruktiva relationer framför verkligheten.

På "Lust for life" har något förändrats. Hon visar fortfarande upp en skruvad värld, men hon viftar inte längre bort den. "What about all these children?" frågar hon sig. "God bless America", sjunger hon – och adderar inte särskilt subtila pistolskott.



Mindre har hänt med musiken, fortsatt Del Reyskt drömsk och långsam och en uppskattad återgång till debutalbumets charmiga mix av 60-talspop och ekande hiphopbeats. Låtarna är för många, men flera av dem är helt oemotståndliga, inte minst titelspåret med The Weeknd.

Ibland gränsar hon till det nyvaket banala, när hon jämför Coachella med Woodstock eller försöker kanalisera sin inre Beatle i en duett med Lennons son, men framför allt visar hon, nu mer än någonsin, hur smuts och glamour är två sidor av samma mynt.