Bara miljöerna engagerar i "Valerian"

Titel: "Valerian and the city of a thousand planets"

Regissör: Luc Besson

Manus: Luc Besson (efter seriealbum av Pierre Christin och Jean-Claude Mézières)

Skådespelare: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna m fl

Betyg: 2 av 5

Visst är det en kittlande tanke: en stad som flyter genom rymden, befolkad av varelser och kunskaper från hela universum.

Rymdstationen Alpha i "Valerian and the city of a thousand planets" är en sådan stad. Initierad av 70-talets människor har den vuxit under flera hundra år, svällt och fått eget liv, från ruffiga gränder till vattenlevande jättedjur till skinande kontrollbord.

Det är inte svårt att förstå varför Luc Besson, en regissör som aldrig varit främmande för uppfinningsrik sci fi, ville göra film av de franska seriealbum varifrån världen härstammar.

Och det är just världen som är filmens största behållning. Rymdturister i horder som köar till ett superköpcentrum i en annan dimension, monster som fiskar människor med fjärilar som bete, knasiga hjälmar – charmiga, kitschiga, framtidsretro inslag som för tankarna till "Star Wars" och "Guardians of the galaxy".

Men där de filmerna också hade djup och relationer som etsade sig fast, är miljöerna det enda som riktigt engagerar i "Valerian". Filmens huvudpersoner, agenterna Valerian (Dane DeHaan) och Laureline (Cara Delevingne), förblir mysterier som man knappt vill lösa. Här saknas både bakgrundshistoria och gnista i en relation som mest verkar gå ut på att Valerian helt oförklarligt försöker tjata sig till ett äktenskap. Uppdraget i filmens centrum har lite mer substans, men påminner om mycket annat: människans maktlystnad har gått ut över fridfulla varelser, misstänkt lika de blå figurerna i "Avatar", vars främsta inkomstkälla är ödlor som bajsar highlighter/energirika pärlor.

Det är också nedslående att framtidens mänsklighet kan resa genom tid och rum, men inte har lyckats utrota vare sig fuckboys (ja, jag tittar på dig Valerian) eller sexism. Istället får en gata befolkad av kvinnligt kodade prostituerade varelser fungera som "exotiskt inslag", åtminstone tills Rihanna dyker upp i rollen som alien-strippa och visar att det inte är helt toppen på botten.

Tack vare snillrika miljöer och snygga fightingscener är filmen underhållande, men det känns samtidigt som om Luc Besson hade kunnat göra mycket mer av historien. Universum är trots allt oändligt.