Svenska filmen "Euphoria" tävlar om prestigefyllt pris i Toronto

"Euphoria", med bland andra Alicia Vikander, Eva Green och Charlotte Rampling i rollistan, är Lisa Langseths ("Till det som är vackert", "Hotell") första film på engelska och handlar om två systrar på en klinik för assisterat självmord.

– De här systrarna har svårt att hitta en gemensam sanning om hur deras liv har sett ut. Samtidigt befinner de sig på en väldigt ovanlig plats, det blir en blandning av psykologisk uppgörelse och en absurd realitet, säger Lisa Langseth till Dagens Nyheter.

I Platform Competition på Torontos filmfestival, som förra året vanns av filmen "Jackie" med Natalie Portman i huvudrollen, tävlar "Euphoria" mot tio andra filmer, bland dem Clio Barnards "Dark River" med Ruth Wilson och Mike Whites "Brad's Status" med Ben Stiller.

Sedan tidigare är det klart att filmfestivalen i Toronto invigs av den svenska tennisfilmen "Borg". Andra svenska filmer som visas under festivalen är Björn Runges "The Wife", kortfilmerna "Min börda" av Niki Lindroth von Bahr och "Push it" av Julia Thelin, samt Ruben Östlunds Guldpalmsvinnare "The Square".

Filmfestivalen i Toronto pågår mellan den 7 och 17 september.