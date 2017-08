Crowfundingen professionaliseras

Artisten Kate Nash kommer nästa år ge ut sitt fjärde album finansierat av sina fans för att få större konstnärligt utrymme.

För bara några år sedan fick skådespelaren och regissören Zach Braff kritik för att han som rik och etablerad använde sig av crowdfunding, som ju skulle vara till för småaktörer. Men den typen av kritik är ovanlig i dag.

– Det som har hänt senaste åren är att sektorn har mognat och att det kommit in fler etablerade aktörer. Ett omtalat exempel var Marina Abramovics kampanj för att bugga en postmodern institution för performancekonst, säger Max Valentin, kulturekonom som själv startat en crowsfundingplattform.

Konstnären Simon Stålenhag har nyligen avslutat en kampanj på en crowdfundingsajt och drog in över tre miljoner kronor för sin andra bok ”Passagen” med berättande science-fictionkonst. För honom är crowdfundingen ett sätt att hålla finansieringen inom den nätkultur konsten växt fram ur.

– Hela resan med de här bilderna började på internet och det är där de hör hemma. Det är oslagbart det här när folk berättar för varandra om mig.

Jag har svårt att tro att det skulle gagna Jan Guillou att göra en kickstarter för sin nästa bok.

Max Valentin säger att de grupper med en stark sammanhållning eller fankultur oftast har lättare att finansiera sig via crowdfunding än bredare projekt.

– Om man tittar på de som har högst framgångsfaktor är det dansprojekt, jag tror att det kan bero på att det finns en väldigt dedikerad dans publik.

Simon Stålenhag tror också att hans ganska smala fält är anledning till framgången.

– Ja, det är en bra kultur för en kickstarter, jag har svårt att tro att det skulle gagna Jan Guillou att göra en kickstarter för sin nästa bok. Hans läsare kanske inte är den typen av människor.

Men det är inte bara som finansieringsform crowdfunding fungerar. Max Valentin tror att de stora företagen inom kultursektorn kan dra stor nytta av den data crowfundingsajterna genererar.

– En av anledningarna till att jag tror att till exempel Warner brothers har varit inne och gjort crowdfundingkampanjer är för den överlägsna datamängd de samlar in genom att göra det här, man kan se dels hur många som är beredda att gå in i ett tidigt skede, men man också få in andra uppgifter där man tar reda på preferenser.

Enligt en rapport från det amerikanska revisionsföretaget Pwc från i juli omsatte crowfunding över 80 miljoner kronor år 2009. År 2016 motsvarade den summan över sex miljarder kronor, enbart från de nio största crowdfundingsajterna.