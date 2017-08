Dokumentären City of Ghosts skildrar grymheter närgångnet

--City of Ghosts handlar om en grupp vänner som blir medborgarjournalister efter att terrororganisationen IS tar över deras hemstad Raqqa. De bildar gruppen Raqqa Being Slaughtered Silently, RBSS, och arbetet blir att dokumentera terrororganisationen IS grymma illdåd, berättar regissören Matthew Heineman.

De var på väg att utbilda sig till läkare, jurister och forskare men istället börjar de filma och dokumentera IS övertagande av staden Raqqa i Syrien.

Efter att ha fått kontakt med några av medlemmarna i gruppen får regissören Matthew Heineman tillgång till material och följer de syriska journalisterna i Turkiet och Tyskland genom en historia av migration, växande nationalism i Europa, trauman och vikten av medborgarjournalistik. Allt för att motarbeta IS terror och stora propagandamaskin.

--Jag tycker att det är väldigt viktigt att uppmärksamma individer som riskerar sina liv för att belysa några av världens väldigt mörka hörn, säger Matthew Heineman.

Filmen har svensk premiär den här veckan under festivalen Way Out West i Göteborg. Premiären följs av ett panelsamtal om medborgarjournalistik i krigsområden.