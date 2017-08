Countryartisten Glen Campbell är död

Glen Campbell fick sitt stora gemombrott 1967 och låg bakom hits som "Gentle on My Mind", "By the Time I Get to Phoenix" och "Rhinestone Cowboy". Under den över 60 år långa karriären sålde han 45 miljoner skivor.

I början av 1970-talet var han även programledare för en musikprogram på CBS, rapporterar The Guardian.

För sex år sedan drabbads Campbell av Alzheimers sjukdom. Han avled under tisdagen, 81 år gammal.