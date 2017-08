Avicii tillbaka med mättande EP

Titel: "AVĪCI"

Artist: Avicii

Genre: Pop/EDM/arenahouse

Betyg: 2 av 5

Kanske krävdes det att Avicii lade turnékepsen på hyllan för att han skulle återupptäcka tjusningen med att skapa musik. Det var trots allt hans obestridliga känsla för att pussla hits som tog honom från pojkrummets datorflimmer till jättescenernas strobelights.

Jag saknade ett hem, säger Tim Bergling själv i trailern till den nya ep:n, hans första släpp sedan 2015.

Men att han landat hemma och slutat turnera, betyder inte att han övergett musik nästan smärtsamt skräddarsydd för klubbhoppande eller vidsträckta roadtrips.

Uppstickare som gjuten för valfri läskreklam...

Rita Ora-samarbetet "Lonely together" är en lyckad pophit, "What would I change it to" med Aluna George en solig om än platt uppstickare som gjuten för valfri läskreklam och Sandro Cavazza-remixen "So much better" stundvis hypnotiserande. Men det mesta känns igen, och nog har vi blivit lite övergödda på den kombination av lunkiga akustiska gitarrer, småplågade mansröster och mustig arenahouse som Avicii satt på kartan? Pampigt, feelgood och inte helt utan intressanta vändningar, men så… mättande.