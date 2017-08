Brexit-anden svävar även över the Proms i London

Stephen Pritchard konstaterar i The Guardian att Brexit-anden även svävar över the Proms som pågår just nu.

Han nämner som exempel rysk-tyske pianisten Igor Levit vilken under öppningskvällen valde Franz Liszts transkription av Ludwig van Beethovens An die Freude, tillika Europahymnen, som extranummer, liksom Daniel Barenboims passionerade tal där Barenboim fördömde trenden att gå mot allt större isolationism. Pritchard noterar att Barenboim var noga med att inte nämna just Brexit; ”Jag brukar ju aldrig tala politik”, men alla förstod nog ändå vad han menade vilket kunde uttolkas av publikens spontana skratt.

Barneboim fortsatte med att tala om vikten av en gemensam bild av vad det är att vara människa, vikten av utbildning (”Fanatism kan bara botas med utbildning och humanism”) och att hitta en gemenskap, det som förenar oss, där han lyfte fram musiken:

”Om en fransman vill lära känna Goethe behövs en översättning, vill han lära känna Beethoven behövs däremot ingen.”

Under veckan som gick kunde därutöver EU-flaggor i varierande storlekar ses vaja i publikhavet i Royal Albert Hall, något som Pritchard valde att se som ett politiskt ställningstagande från den flaggviftande delen av publiken.

I inslaget spelar Leslie Howard ur sista satsen i Ludwig van Beethovens Symfoni nr 9 i d-moll op 125, en transkription av An die Freude/Ode to Joy, av Franz Liszt. Hyperion CDA 66671/5.