Familjen Mann: I skuggan av en far men med hans pengar

Titel: Familjen Mann

Originaltitel: Die Manns

Författare: Tilmann Lahme

Översättare: Linda Östergaard

Att sträckläsa 400 sidor om "Familjen Mann" är stundtals som att vräka i sig kilovis med smågodis. Bland historierna om den fantastiska familjen, som de kallade sig själva, har litteraturvetaren Tilmann Lahme hittat hittills okänt källmaterial, och jag vet inte vad som är nytt, vad som är lånat, vad som är utnött och bättre begagnat. Detta är en familj simmande i ord, nästan alla medlemmar i familjen Mann skrev också sina egna självbiografier eller fick sina dagböcker publicerade.

Pappa Thomas, av de sex barnen kallad "Trollkarlen", var mäkta ointresserad av de flesta av dem, och överlät uppfostran på sin fru Katja, som kom från en mycket förmögen familj i München, och som ägnade sitt liv åt detta familjeprojekt, drev det som ett företag, stöttade mannen och barnen, som behövde försörjas av föräldrarna till och från hela livet. Pappa betalar om något går sönder, verkar ha varit devisen.

Barnen Mann, försöker på olika sätt hantera att leva i skuggan av sin berömde far, Klaus och Erika ständigt resande, upptäckande, experimenterande med droger och sexualitet, tidigt emot nationalsocialismen, de gör aktivt motstånd genom tidskrifter och politiska kabaréer, går i exil. Mellanbarnen Golo och Monika, märks mindre, han är den ende som kroppsarbetar, några veckor i en gruva och den ende som tar akademisk examen, Monika, blyg, familjens hackkyckling, till och med modern gör narr av henne i breven ända in i ålderdomen, "bara hon inte kommer hit". De två minsta, Elisabeth och Mikael, får sin beskärda del av pappas pengar innan Elisabeth via en sejour där hon talar med hundar blir expert på världshaven och Mikael lyckas bokstavligen slå sönder en halvhyfsad musikerkarriär.

Och under denna 1900-talshistoria världskrigen, Weimarrepubliken, exilen i USA. Familjen Mann blir av med sitt tyska medborgarskap 1936, och Thomas Mann blir efter år av tigande den ledande exilförfattaren mot nazistregimen. "Där jag är, där är Tyskland", säger han från sin exil i USA, där han föreläser, får rik mecenat och skriver kontakt med Hollywood. "Vart han än kommer vinner han", skriver sonen Klaus.

För detta är främst en bok, inte om motståndet eller litteratur, utom om familjen och deras relationer till varandra. Hur mamma Katja stöttar och sänder pengar, hur föräldrarna älskar sina barn olika mycket, eller knappt alls, att anstränga sig så och ändå knappt bli sedd. När Klaus tar sitt liv 1949 avbryter inte fadern sin föreläsningsturné för att åka till begravningen och sen talas det inte vidare om den saken. Kanske den ur familjen utmobbade mellandottern Monika skildrar faderns kraft allra bäst i sin av de andra avskydda självbiografi: ”När han fryser säger han inte brrr! och skakar på sig, utan det blir mycket kallt omkring honom.”

Biografien om familjen Mann är upplysande och anekdotisk, underhållande och skvallrig. Men det är något som saknas i språket som gör läsningen efterhand aningen enformig trots den tillspetsade humorn och alla familjekatastroferna. Och när jag efter läsningen tar mig an äldste sonen Klaus Manns självbiografi "Vändpunkten" blir jag omedelbart hänförd, av intensiteten, rastlösheten, engagemanget, smärtan. Ja, själva andningen. Och kanske kan en biografi aldrig andas så, utan bara redovisa.

Katarina Wikars