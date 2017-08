Annika Norlin vägrar vara ung

– Jag har alltid varit personlig men då har jag varit personlig på sätt att jag har varit med om känslorna, men det här är första gången som jag faktiskt tagit detaljer ur mitt liv. När jag födde barn eller det här konstiga som händer när man är barn att man ska tycka att det är helt okej när en kompis bara lämnar en.

Albumet "Däggdjur" som släpptes i februari i år är det mest personliga Annika Norlin skrivit, säger hon. Och att bli äldre är ett av albumets stora teman.

– Jag är 39 nu och så märker jag att många artister som blivit i min ålder ungefär, då ska man plötsligt börja låtsas att man är yngre än man är. Det ska tas bilder där man verkar yngre, man ska omge sig med folk som är yngre. Allt för att man ska pressa kvar den där ungdomen som man gissar att popmusik handlar om men för mig handlar inte popmusik om det och därför tycker jag att det är kul att man tar fram de där andra grejerna och överdriver istället.

Att popartister inte riktigt tillåts åldras, är en av anledningarna till att många slutar ägna sig lika hängivet åt musik när de blir äldre, tror Annika Norlin. Speciellt kvinnor.

– Popmusiken är så ny att man inte hunnit höra folk som är så mycket äldre. Det är många som droppar av och slutar lyssna lika hängivet på musik. Jag tror inte att det är för att de slutar vara musikintresserade utan det tror jag är för att musiken inte handlar lika mycket om deras liv längre utan det blir alltid bara nostalgi istället.

Under Way Out West gör Säkert något så ovanligt som två spelningar. Detta trots att hon tycker att Way Out West-publiken är lite läskig.

– Jag är faktiskt lite rädd att spela här för att det är väldigt hipp och medveten publik. Då är det lite läskigt att ställa sig på scen inför dem och sjunga att man föder barn och att man är 39.