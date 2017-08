En svensk blick på amerikansk utsatthet i Bronx

Moving Sweden är ett kortfilmsstöd från Svenska filminstitutet som har ambitionen att "sparka upp nya dörrar, söka nya historier, flytta gränserna, utmana gestaltandet och beröra publiken med starka berättelser i nya och spännande format".

Under sommaren har man kunnat se filmerna på SVT, och ikväll har den sista av dem premiär: "Hold Me Down" av Niclas Gillis.

Det är en film om en dag i livet för en ensamstående nittonåring som arbetar som strippa på en illegal nattklubb, för att försörja sig och sin dotter.

– I princip inget land i världen har så stora ojämställdheter mellan fattiga och rika, och inte i något land förutom Storbritannien är det så svårt för fattiga att bli rika. Samtidigt har den amerikanska befolkningen det största förtroendet för sin egen sociala mobilitetet. Det var en extremt stor diskrepans mellan verkligheten och befolkningens uppfattningen om verkligheten. Det fick mig att känna ett behov av att adressera det på något sätt, säger Niclas Gillis.

Hör regissören Niclas Gillis samtala med P1 Kulturs Roger Wilson.