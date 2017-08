Titel: "Skärvan i bergets natt"

Författare: Per Odensten

Vintern är här. Slutstriden närmar sig. Oden drar ut i fält mot avgrundens makter. Eller, han säger så, krigets och kunskapens gud. Säger sig jaga jättar och trollkarlar, även om det är människors byar som plundras och bränns där han drar fram. Säger sig jaga ett stort mörker, ser det på håll, verkar aldrig nå det. Hotet är alltid där, fienden mer undanglidande.

Åldrade drar asarna sig undan från världen, människorna stretar vidare.

Myter brukar utspela sig i en arla urtid, men den här romanens enögde huvudperson, hans spejande korpar och hans åttafotade häst förs snart in i en historisk epok och en centraleuropeisk geografi. Det långdragna fälttåget brås uppenbart på Julius Caesars krig mot galler och germaner. Och ur människans synvinkel är kanske skillnaden mellan en fornnordisk gud och en romersk imperator inte så stor? Makter som makter, oerhörda, obegripliga, med ens öde i sina nyckfulla händer.

Ordet "ragnarök" kan översättas "makternas undergång". Hos Per Odensten kommer denna undergång inte med eldtursar och ormetter, som i eddadikterna, utan genom ett perspektivskifte. Under berättelsens gång förskjuts dess centrum, från den allt vanmäktigare Caesar-Oden till några figurer ur hans tross: Eke, Bente, Are och deras barn. Åldrade drar asarna sig undan från världen, människorna stretar vidare.

"Skärvan i bergets natt" är ett flygande skepp vars färd tar läsaren genom mörkerskogar och köldvidder, men ändå landar i en skör hoppfullhet: "Själar kan ju svepas om varandra och ge värme, också när yttervärlden isandas nära kroppen."

Den är en humanistisk antimyt, vars mångskiftande språkkonst får prosan att skimra ända ned i de enskilda ordskapelserna: "sönderslitarraseri", "hungerskamstystnad", "tomhetssakkunnig". En mäktig och säregen järnåldersfantasi, som sällar sig väl till författarens övriga verk om makters övervåld och maktlösas motstånd.